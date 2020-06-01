منظمة دولية تحذر المرضى في اليمن وتوضح .. متى يجب الذهاب الى المستشفى وسبب يجعل انقاذ حياة المصاب بكورونا صعبا

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دعت منظمة أطباء بلا حدود المرضى في اليمن للذهاب الى المستشفى إذا بدأوا يشعرون بصعوبة في التنفس، مشيرة الى أن فرقها العاملة تشهد قدوم المرضى متأخرين إلى مراكز العلاج ما يجعل إنقاذ حياتهم بالغ الصعوبة.
وحذرت المنظمة في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع "تويتر" من "محاولة العلاج بالأوكسجين في البيت. وقالت: أحياناً يسوء وضع المريض بسرعة كبيرة، وقد يفوت حينها الأوان على الذهاب إلى المستشفى".
وأشارت الى أن 80 في المئة من حالات كورونا معتدلة ويمكن علاجها في البيت. لكن إذا كانت لديك صعوبة في التنفس، اذهب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية.
وقالت المنظمة انها في عدن تدير مركزين لعلاج كوفيد١٩ في مستشفى الأمل "بسعة 8 أسرة للعناية المركزة و32 سريرا للرقود الداخلي" ومستشفى الجمهورية "بسعة 10 أسرة للعناية و18 سريرا للرقود".
وفي صنعاء، قالت المنظمة انه منذ بداية شهر أبريل، تدعم المنظمة السلطات المحلية لتشغيل مركز علاج وعزل مرضى كوفيد١٩ في مستشفى الكويت، مع جناح للعناية المركزة والمرضى المقيمين.
وأضافت انه "يقوم طاقم متمرس من أطباء بلا حدود بتدريب الفرق الطبية على تقديم الخدمات عالية الجودة لجميع المرضى".