بعد أن كسرتهم مأرب .. الحوثي يلجأ للخداع بمكبرات الصوت والحكومة توجه رسالة تحذيرية

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بعد انكسارهم وفشلهم في تحقيق اي تقدم باتجاه مأرب منذ سنوات ورغم تحشيدهم المستمر؛لجأ الحوثيون لممارسة الخداع والتضليل بهدف الزج باعداد كبيرة من المغرر بهم بغية السيطرة على المحافظة العصية.
وفي رسالة لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، حذر فيها من حملات التضليل والخداع التي تمارسها ميليشيات الحوثي للتغرير بالمواطنين والأطفال، للزج بهم في جبهات القتال.
وكشف الوزير اليمني في رسالة إلى وسائل الإعلام الحكومية، عن معلومات بأن عناصر ميليشيات الحوثي يمرون بالسيارات المحملة بمكبرات الصوت في القرى والمديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابين للتغرير بالأهالي، من خلال دعوة للمشاركة في الهجوم والسيطرة على مأرب.
كما اتهم الإرياني الميليشيات بممارسة الخداع للزج بالمواطنين في جبهات القتال.
فيما اعتبر الإرياني أن مأرب ستبقى عصية على ميليشيات إيران، مؤكداً أنها ستكون نقطة انطلاق لاستعادة العاصمة وكل مناطق سيطرة الانقلابيين.
كما أضاف أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تروج لانتصارات زائفة في مأرب، وتصور لعناصرها أنها باتت قاب قوسين من الفوز، وكل ذلك بهدف رفع معنوياتهم المنهارة وحشد ما تبقى من المغرر بهم للحاق بالقتال.
وأكد الإرياني أن محاولات الميليشيات تحقيق تقدم في الحبهات نحو مأرب باءت بالفشل.