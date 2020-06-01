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الحكومة اليمنية:تدعوا مجلس الأمن إلى الضغط على مليشيات الحوثي لصيانة الناقلة بصافر

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات
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دعت الحكومة اليمنية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على مليشات الحوثي، لصيانة الناقلة "صافر" التي يخزن فيها أكثر من مليون برميل من الخام.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاءات افتراضية أجراها وزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفراء الدول الخمس، كل على حدة، حسب وكالة "سبأ" التابعة للحكومة​​​.

وشدد الحضرمي على "أهمية اتخاذ إجراءات من مجلس الأمن للضغط على الحوثيين ووضع حل لقضية الخزان النفطي (صافر)، والخطورة التي يمثلها على الوضع البيئي في اليمن والمنطقة، ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة تهدد حاضر اليمن ومستقبله كونها الأخطر بين جملة التحديات التي يواجهها اليمنيون".

وأكد على "ضرورة التركيز على حل موضوع الخزان النفطي، وفصله عن بقية القضايا العالقة مع الحوثيين وعدم السماح لهم بتسييس أو ممارسة الابتزاز والمساومة بهذا الملف البيئي الخطير".

وحمل وزير الخارجية اليمني، الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إرسال فريق أممي لصيانة الخزان المتهالك الموجود قبالة ميناء في محافظة الحديدة، متهما إياهم بـ "الاستمرار في الادعاءات الإعلامية الكاذبة والمبتذلة في محاولة لتغطية ابتزازهم لهذه القضية الخطيرة".

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