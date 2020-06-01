تعرف على....أول رئيس دولة يصاب بفيروس كورونا المستجد بالعالم

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، عن إصابة رئيس دولة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19".

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس دولة الهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي كشف أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هيرنانديز قائلا: " باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19".

واستطاع هيرنانديز البقاء في موقعه بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة والحفاظ بالتالي على الرئاسة لسنوات عدة.