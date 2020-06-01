سقطرى...اشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي المدعومة إماراتي

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اندلعت اشتباكات، بين قوات الجيش الوطني وأخرى تابعةلمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، وفق مصدر محلي مسؤول.

وقال مسؤول محلي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "أطقم (آليات عسكرية) تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أطلقت النار على إحدى نقاط القوات الحكومية في حديبو، ما تسبب باندلاع مواجهات بين الطرفين".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن إصابة جندي من القوات الحكومية، وعنصرين من قوات المجلس الانتقالي، وإعطاب طقمين تابعين للمجلس".

وتابع المسؤول أن "قوات المجلس الانتقالي دفعت بتعزيزات عسكرية وآليات إلى جبل حيبق، المطل على عاصمة سقطرى، عقب الاشتباكات".

ولم يصدر على الفور إعلان رسمي من الحكومة ولا المجلس الانتقالي بشأن هذه المواجهات العسكرية الجديدة.‎

وأفشلت القوات الحكومية، في محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام مدينة حديبو.