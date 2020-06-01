طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة وتعزيرات عسكرية لمليشيات الحوثي بمأرب ...الان

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أعلن الجيش اليمني، فجر الأربعاء، أن طيران التحالف العربي، قصف مخازن أسلحة وتعزيزات عسكرية لمسلحي الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
جاء ذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وصل مراسل الأناضول.
وقال البيان إن "طيران تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) استهدف مخازن أسلحة وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب". وأضاف أنه " تم سماع أصوات الانفجار ات، وتصاعد كثيف لألسنة اللهب من مكان الضربات الجوية"، دون التطرق الفوري لتفاصيل أخرى