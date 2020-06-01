منظمة التجارة العالمية تتخذ موقفا حول نزاع بين السعودية وقطر

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أصدرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية قرارا لصالح قطر اليوم الثلاثاء في نزاع مع السعودية بشأن حقوق الملكية الفكرية زعمت فيه الدوحة أن الرياض حظرت بث شبكة تلفزيونية قطرية بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.
وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة “بي.إن” التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى “بي.إن” من جانب “بي.آوت.كيو”، وهي عملية قرصنة معقدة.
وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة.