حادثة غير متوقعة شهدتها مباراة برشلونة وريال مايوركا.. صور

الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-كوورة

عدد القراءات 435

لا يُسمح بحضور الجماهير في مباريات الليجا، لتجنب انتشار فيروس كورونا، لكن هذه القيود لم تمنع حدوث ظاهرة يمكنها وصفها بالغربية والمفاجئة.

فالبرغم من أن اقتحام أحد المشجعين للملعب يعد أمرًا معتادًا في المباريات بمختلف الدوريات الأوروبية، لكنه يصبح غريبًا عندما تكون المباريات من دون جماهير، وفي ظل فرض القيود الصارمة بشأن حضور الجماهير.

لكن هذه القيود، لم تمنع أحد مشجعي ليونيل ميسي بالعدول عن فكرة التسلل لأرض الملعب في مباراة برشلونة خارج ملعبه ضد ريال مايوركا، أمس السبت.

ودخل المشجع، الذي كان يرتدي قميص منتخب الأرجنتين، ويحمل هاتفه، أرض الملعب في هدوء ببداية الشوط الثاني من المباراة، وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها رابطة الليجا، باقترابه من جوردي ألبا مدافع برشلونة قبل أن يتجه صوب ميسي.

ونجح أفراد الأمن في عرقلة المشجع قبل أن يحتك بأفضل لاعب في العالم 6 مرات، وساعد اثنان من ضباط الشرطة في إخراجه من الملعب.

وفاز برشلونة متصدر الدوري (4-0) في المباراة التي كانت الأولى للفريق الكتالوني، منذ استئناف الموسم بعد التوقف لمدة 3 أشهر.

وكان الخرق الأمني مفاجئًا في ظل السماح بدخول 229 شخصًا فقط إلى الاستادات خلال المباريات من الآن، وحتى نهاية الموسم طبقًا لأحدث بروتوكول وضعته رابطة الدوري من أجل استئناف الموسم.

ويتضمن البروتوكول أيضًا إرشادات صارمة حول طريقة دخول ومغادرة الفرق للاستادات بالمباريات وإلزام اللاعبين بوضع كمامات وقفازات في طريقهم من الفندق للملعب بالإضافة لغرف الملابس ضمن إجراءات أخرى.

وتمكن الفتى عمره 17 عاما وكان يرتدي قميص منتخب الأرجنتين من التحايل على التدابير الأمنية في ملعب ريال مايوركا لالتقاط صورة مع نجم برشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة الـ56 من مباراة الفريق الكتالوني أمام صاحب الأرض مساء السبت، عبر تسلق أحد الأسوار ودخول المبنى، حسبما أعلن مسؤول الأمن بالنادي، خوسيه كوستانا.

وقال قائد أمن الملعب إن الفتى استخدم حجرا كبير الحجم ليقفز داخل الملعب في واحدة من المناطق الأكثر ظلمة في المنشأة، مضيفا أنه قاصر، ولم يكن يشاهد المباراة أو مختبئا داخل الملعب.

وأضاف كوستانا الذي يحظى بخبرة كبيرة في المجال الأمني: "كان لدينا 25 حارسا (من شركة أمن في الملعب)، ولكننا لم نكن أبدا على يقين تام، بنسبة 100% من أن أمور كهذه لا تحدث".

وأضاف أنه يعد تقريرا حول ما حدث لتقديمه لمسؤولي مايوركا، مؤكدا على ضرورة دراسة الواقعة بتأن لمنع تكرارها.

بدوره قال الفتى في تصريحات لوسائل إعلام عقب المغامرة التي قام بها، إنه كان يحاول التقاط صورة مع ميسي ولكن المهاجم الأرجنتيني تملص منه.

والتقط الشاب، الذي سيعاقب بغرامة، صورة مع المدافع جوردي ألبا قبل أن تعتقله الشرطة، التي أجبرته على إزالة الصور التي التقطها.

وصرح: "كنت أود صورة مع مثلي الأعلى، ولكن الخطة فشلت بسبب التوتر. كنت قد خططت لكل شيء قبل فيروس كورونا".