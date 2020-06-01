عالم الفيزياء الفلكية الوحيد في اليمن الذي رحل إثر اصابته بفيروس كورونا .. فمن هو؟

الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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نعى ناشطون واعلاميون في اليمن ، عالم الفيزياء الفلكية الدكتور محمد نعمان البريهي، الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا، الجمعة.

وقالت مصادر محلية في محافظة تعز ان نبأ وفاة الدكتور محمد نعمان البريهي عالم الفيزياء الفلكية الأول والوحيد في اليمن، شكل صدمة على ابناء منطقة جبل حبشي ومحافظة تعز عموما.

والدكتور البريهي هو الوحيد المختصص في مجال الفيزياء الفلكية وقام بتحضير الدكتوراه في الهند طبقا لمعلومات اطلع عليها مأرب برس.

كما ان للبريهي الذي هو احد اعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، العديد من الابحاث والدراسات في مجال الفيزياء الفلكية وعرضت في الجامعات البريطانية.

وعن تفشي وباء كورونا في المحافظة والذي كان سببا في رحيل الدكتور البريهي ،سجلت تعز امس السبت لوحدها 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 8 حالات وفاة،في ظل وضع صحي متدهور.

فيما يلي جانب من السيرة الذاتية للدكتور البريهي:

- الدكتور محمد نعمان البريهي من مواليد جبل حبشي بمحافظة تعز.

- درس الأساسية والثانوية بمحافظة تعز .

- كان البريهي من أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة.

- حصل على منحة دراسية للخارج في ثمانينات القرن الماضي ولكن لم يتسنى له السفر كونه كان العائل الوحيد لأسرته بعد وفاة والده.

- درس البريهي الفيزياء في جامعة صنعاء وحصل على البكالوريوس بامتياز.

- تم تعيينه في عام 1989 معيدا في كليتي التربية والعلوم بجامعة تعز وحصل على منحة تنافسية في عام 1997 ليحصل على الماجستير في الفيزياء الفلكية بامتياز من جامعة بانجلور الهندية.

- وبعد حصوله على الماجستير انتقل لتحضير الدكتوراة في الفيزياء وعلوم الفضاء بكلية العلوم في جامعة بونا الهندية وأشرف على بحثه المعنون بـ”ذرات الغبار المتطايرة على سطح القمر” كبار العلماء والباحثين في الهند. - أشرف على بحوثاته العلمية أشهر علماء العالم واستطاع إبهار أساتذته ببحوثه ودراساته في مجال تخصصه في الفيزياء الفلكية .

- قضى سنوات حياته العلمية في البحث والسفر ومواكبة كل جديد يخص نظرية التطور الكونية.