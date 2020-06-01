اليمن تسجل أكبر حصيلة في اصابات ووفيات كورونا منذ ظهور المرض

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سجلت اليمن لأول مرة اكبر معدل لاصابات ووفيات كورونا منذ ظهور الفيروس في العاشر من ابريل الماضي.
حيث أعلنت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة كورونا، السبت، تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 17 حالة وفاة في ثلاث محافظات يمنية.
وقالت اللجنة في تغريده رصدها محرر مأرب برس ، إنها سجلت 31 حالة إصابة في محافظة تعز بينها 8 حالات وفاة، و38 حالة إصابة بحضرموت بينها 9 حالات وفاة، وأربع حالات إصابة في محافظة لحج.
ورصدت اللجنة 4 حالات وفاة لإصابات مسجلة في وقت سابق، 3 حالات منها في حضرموت وحالة في محافظة لحج.
فيما أعلنت اتعافي 11 مصاب بالفيروس ، 10 حالات منها في حضرموت وحالة تعاف في لحج.
وارتفع أعداد المصابين بالفيروس منذ العاشر من ابريل 2020، إلى 705 حالات إصابة، 160 حالة وفاة و39 حالة تعافي في 9 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ولا تشمل هذه الارقام المحافظات الخاضعة للحوثيين الذين اعلنوا عن اربع حالات فقط ويتكتمون عن عشرات الوفيات ومئات المصابين بكورونا.