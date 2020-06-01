الجيش الوطني: يعلن إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مأرب أزمة حادة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي....وهذا هو السبب تعرف على...مدن سعودية تسجل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا مشروبات تعمل على نوم افضل وتحتوي على هرمونات السعادة السفارة اليمنية بالرياض تعلن تعليق عملها .....وهذا هو السبب أكثر من 7 ملايين و 700 ألف إصابة بكورونا حول العالم ...وهذه التفاصيل بالأرقام البرلمان يخرج عن صمتة ويصدر بيان يدعو إلى تجريم مليشيات الحوثي دولياً مسؤول كبير في الحكومة الشرعية:الإنتقالي تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض الجيش الوطني يعلن تقدمة في جبهة نهم واستعادة العديد من المواقع التحالف" يعلن إعتراض صاروخاً باليستياً أطلقة مليشيات الحوثي باتجاه نجران
أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في ساعة متأخرة مساء السبت، أن "قوات الجيش بدعم من التحالف العربي، أسقطت طائرة بدون طيار(مسيرة) أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المدنيين غربي محافظة مأرب".
والسبت، أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية، فيما لم يصدر تعليق من الجماعة حول ما أعلنه التحالف.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.