الجيش الوطني: يعلن إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مأرب

الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 188

أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في ساعة متأخرة مساء السبت، أن "قوات الجيش بدعم من التحالف العربي، أسقطت طائرة بدون طيار(مسيرة) أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المدنيين غربي محافظة مأرب".

والسبت، أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية، فيما لم يصدر تعليق من الجماعة حول ما أعلنه التحالف.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.