أزمة حادة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي....وهذا هو السبب

الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسلطة جماعة "الحوثي"، أزمة شح بالوقود منذ أيام، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المادة الحيوية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي، وسط حالة سخط من قبل السكان.

وأفاد سكان محليون في اتصالات هاتفية منفصلة أجراها مراسل الأناضول، الأحد، أن العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تشهد منذ الأربعاء، أزمة بالمشتقات النفطية تزداد حدتها يوما بعد آخر.

وقال مواطنون إن العديد من السيارات اصطفت أمام محطات الوقود، غير أن المعروض أقل بكثير من الطلب.. "هذه الأزمة خلقت سوقا سوداء لبيع البنزين والديزل".

وقال المجلس الاقتصادي التابع للحكومة اليمنية، نهاية الأسبوع الماضي، إن"الحوثيين افتعلوا أزمة خانقة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها، بهدف تعزيز السوق السوداء وخلق معاناة إنسانية"،