الجيش الوطني: يعلن إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مأرب أزمة حادة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي....وهذا هو السبب تعرف على...مدن سعودية تسجل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا مشروبات تعمل على نوم افضل وتحتوي على هرمونات السعادة السفارة اليمنية بالرياض تعلن تعليق عملها .....وهذا هو السبب أكثر من 7 ملايين و 700 ألف إصابة بكورونا حول العالم ...وهذه التفاصيل بالأرقام البرلمان يخرج عن صمتة ويصدر بيان يدعو إلى تجريم مليشيات الحوثي دولياً مسؤول كبير في الحكومة الشرعية:الإنتقالي تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض الجيش الوطني يعلن تقدمة في جبهة نهم واستعادة العديد من المواقع التحالف" يعلن إعتراض صاروخاً باليستياً أطلقة مليشيات الحوثي باتجاه نجران
تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسلطة جماعة "الحوثي"، أزمة شح بالوقود منذ أيام، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المادة الحيوية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي، وسط حالة سخط من قبل السكان.
وأفاد سكان محليون في اتصالات هاتفية منفصلة أجراها مراسل الأناضول، الأحد، أن العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تشهد منذ الأربعاء، أزمة بالمشتقات النفطية تزداد حدتها يوما بعد آخر.
وقال مواطنون إن العديد من السيارات اصطفت أمام محطات الوقود، غير أن المعروض أقل بكثير من الطلب.. "هذه الأزمة خلقت سوقا سوداء لبيع البنزين والديزل".
وقال المجلس الاقتصادي التابع للحكومة اليمنية، نهاية الأسبوع الماضي، إن"الحوثيين افتعلوا أزمة خانقة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها، بهدف تعزيز السوق السوداء وخلق معاناة إنسانية"،