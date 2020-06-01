تعرف على...مدن سعودية تسجل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سجّلت السعودية، أمس، 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 123308 حالات، وبلغت الحالات النشطة 39828 حالة، منها 1843 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تحديثها اليومي، تماثل 1519 حالة للشفاء من الفيروس ليصبح إجمالي حالات التعافي 82548 حالة، في الوقت الذي سجلت 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 932 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة على 96 مدينة ومحافظة في مختلف أرجاء البلاد، تصدرتها الرياض بـ1089 حالة جديدة، تلتها جدة بـ527، ومكة المكرمة بـ310 حالات والدمام بـ227 حالة.

وفي إطار الجهود السعودية لمواجهة جائحة كورونا، أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية شعارها «الرقم التالي» ترتبط بالبيان الإحصائي اليومي، بهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة للوقاية من الفيروس، برسالة حملت مضمونها «نخاف عليك لا تكن الرقم التالي»، ضمن أرقام المصابين الذي يعلن عنهم.

بينما دشّنت في عدد من مدن ومحافظات المملكة عيادات «تطمن» المخصصة لإجراء فحوصات طبية لحالات كورونا المستجد، تهدف لاستقبال أي شخص من المواطنين والمقيمين أو مخالفي نظام الإقامة ممن لديه أعراض الإصابة بالفيروس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.