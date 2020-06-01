مشروبات تعمل على نوم افضل وتحتوي على هرمونات السعادة السفارة اليمنية بالرياض تعلن تعليق عملها .....وهذا هو السبب أكثر من 7 ملايين و 700 ألف إصابة بكورونا حول العالم ...وهذه التفاصيل بالأرقام البرلمان يخرج عن صمتة ويصدر بيان يدعو إلى تجريم مليشيات الحوثي دولياً مسؤول كبير في الحكومة الشرعية:الإنتقالي تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض الجيش الوطني يعلن تقدمة في جبهة نهم واستعادة العديد من المواقع التحالف" يعلن إعتراض صاروخاً باليستياً أطلقة مليشيات الحوثي باتجاه نجران المراكز الصيفية تقتحم بيوت صنعاء في حملة تجنيد حوثية قوات «الشرعية» توّسع عملياتها العسكرية بنهم وناطق الجيش يروي آخر التطورات مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تغلق طريقا دوليا جنوب اليمن
حذر العلماء الناس من قلة النوم: سوء النوم وقلة النوم وعدم الراحة يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب.
من أجل نوم أفضل قبل الذهاب إلى الفراش، يوصي العلماء بتناول شاي البابونج أو الحليب الدافئ.
يحتوي الحليب الدافئ على الأحماض الأمينية التربتوفان، مما يزيد من إنتاج هرمون السعادة، السيروتونين.
يساعد شاي البابونج أيضًا على النوم.
يمكن أن يعمل حليب اللوز كمنتج مساعد. كما أنه يساعد على إنتاج المزيد من السيروتونين، بالإضافة إلى أن حليب اللوز غني بالمغنيسيوم - وهو "مساعد" آخر للنوم الصحي.
حذر العلماء الناس من قلة النوم: سوء النوم وقلة النوم وعدم الراحة يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب.