مشروبات تعمل على نوم افضل وتحتوي على هرمونات السعادة السفارة اليمنية بالرياض تعلن تعليق عملها .....وهذا هو السبب أكثر من 7 ملايين و 700 ألف إصابة بكورونا حول العالم ...وهذه التفاصيل بالأرقام البرلمان يخرج عن صمتة ويصدر بيان يدعو إلى تجريم مليشيات الحوثي دولياً مسؤول كبير في الحكومة الشرعية:الإنتقالي تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض الجيش الوطني يعلن تقدمة في جبهة نهم واستعادة العديد من المواقع التحالف" يعلن إعتراض صاروخاً باليستياً أطلقة مليشيات الحوثي باتجاه نجران المراكز الصيفية تقتحم بيوت صنعاء في حملة تجنيد حوثية قوات «الشرعية» توّسع عملياتها العسكرية بنهم وناطق الجيش يروي آخر التطورات مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تغلق طريقا دوليا جنوب اليمن
أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم ، عن تعليق العمل فيها اعتباراً من غدٍ الأحد إلى أجل غير مسمى.
وأبلغت السفارة، مواطنيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتعليق عملها من 14 يونيو (حزيران) الحالي حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن القرار جاء «نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)».
ودعت إلى التواصل معها في حالات الطوارئ على رقمها (0114881769)، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.