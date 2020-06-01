السفارة اليمنية بالرياض تعلن تعليق عملها .....وهذا هو السبب

الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم ، عن تعليق العمل فيها اعتباراً من غدٍ الأحد إلى أجل غير مسمى.

وأبلغت السفارة، مواطنيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتعليق عملها من 14 يونيو (حزيران) الحالي حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن القرار جاء «نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)».

ودعت إلى التواصل معها في حالات الطوارئ على رقمها (0114881769)، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.