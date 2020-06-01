الجيش الوطني يعلن تقدمة في جبهة نهم واستعادة العديد من المواقع

الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، استعادة مواقع من قبضة مليشيات " الحوثيين، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

ونقل موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، قوله إن "قوات الجيش تقدمت واستعادت تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء".

سفارة اليمن في السعودية تعلق عملها لهذا السبب وأوضح أن "الجيش تمكن من القضاء على عناصر للحوثيين حاولت التسلل إلى بعض المواقع".

وقال إن "مدفعية الجيش والطيران المقاتل للتحالف العربي استهدف معدات وأسلحة العدو"، مؤكداً "وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين في الأرواح والأسلحة والمعدات". وناشد ناطق الجيش اليمني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بـ"انتشال جثث قتلى الحوثيين في شعاب ووديان منطقة نجد العتق".

ودعا العميد مجلي، السكان في مناطق سيطرة الحوثيين إلى "عدم السماح للمليشيات بزج أبنائهم وأطفالهم إلى محارق الموت والهلاك".

وثمّن المتحدث العسكري، "الدعم اللوجستي والإسناد الجوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".