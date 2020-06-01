الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليومَ السبت، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله: «إنه امتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيينَ الأبرياء بمدينة نجران بعدد من الطائرات بدون طيار في 27 مايو (أيار) الماضي

والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيينَ الأبرياء بمدينة في خميس مشيط بطائرتين بدون طيار في 1 يونيو (حزيران) الجاري، فقد تمكنت القوات المشتركة صباحَ اليومِ من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران، في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيينَ الأبرياء بمدينة نجران».

وأضاف المتحدث، أنه «نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيينَ بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي».

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيينَ والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها ولله الحمد 312 صاروخاً باليستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيينَ الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.