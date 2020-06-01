”الحوثي“ يعلن استعدادهم الذهاب إلى الرياض للحوار

السبت 13 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت 13 يونيو/حزيران، استعدادها للذهاب إلى الرياض، لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، شريطة توفير "حوار علني" مع التحالف العربي الداعم للقوات الحكومية.

جاء ذلك في لقاء لرئيس ما تسمى بـ”اللجنة الثورية العليا“ محمد علي الحوثي، مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC يبث الأحد، حسب موقع الجماعة.

وأوضح الحوثي أن "الاتصالات مع دول التحالف لازالت في مرحلة الجدال ولم تدخل بعد مرحلة التفاوض الذي يفضي لإيجاد حل ووقف حقيقي لإطلاق النار والحرب ورفع الحصار عن اليمن“.

وأضاف: “ليس لدينا أي قيود أو أجندة نخاف أن تنكشف، ومستعدون لحوار علني مع دول العدوان (التحالف) من أجل وقف لإطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن المفروض من قبل التحالف منذ 5 سنوات، برا وبحرا وجوا“.

وأبدى الحوثي استعداد جماعته للذهاب إلى العاصمة السعودية ”الرياض“، شريطة أن يكون هناك حوارا علنيا مع التحالف يفضي لوقف شامل لاطلاق النار في البلاد.