هجوم صاروخي حوثي على السعودية والتحالف يعلن وقوع اصابات انهيار متسارع للريال اليمني وعلاقة الوديعة السعودية «اليكم آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم» بيان للبنك المركزي يوضح ماحدث لأمواله في عدن ويحذر الانتقالي من انعكاسات خطيرة البرلمان اليمني يخرج عن صمته ويعلن بطلان الخُمس الحوثي .. بيان الانتقالي ينهب 7 حاويات تحمل أموالا للبنك المركزي ومصادر تكشف الى أين تم نقلها ناطق المنطقة الثانية يعلن احباط عملية ارهابية استهدفت موكب محافظ حضرموت ويكشف ماحدث اشتداد المعارك في تعز ومقتل قيادياً بارز من مليشيات الحوثي دعوات يمنية لتشريع قانون يصنف مليشيات الحوثي "حركة إرهابية" الحوثيون يقومون بإجبار بائعي المثلجات "السكريم"على الترويج لأفكار الجماعة استمراراً لموجه الغضب .....الأحزاب اليمنية:"الخٌمس الحوثي" تكريس فاضح للنهج السلالي العنصري
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي "ان القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت ،اليوم السبت، صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء".
واضاف العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) " نتح عن ذلك الاستهداف إصابة بعض المدنيين في مدينة نجران بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي".
وأشار المالكي ،الى استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة.
وقال ان مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها (312) صاروخاً بالستياً.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.