هجوم صاروخي حوثي على السعودية والتحالف يعلن وقوع اصابات

السبت 13 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي "ان القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت ،اليوم السبت، صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء".

واضاف العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) " نتح عن ذلك الاستهداف إصابة بعض المدنيين في مدينة نجران بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي".

وأشار المالكي ،الى استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة.

وقال ان مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها (312) صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.