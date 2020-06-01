انهيار متسارع للريال اليمني وعلاقة الوديعة السعودية «اليكم آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم»

السبت 13 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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يواصل الريال اليمني انهيار وتراجع قيمته امام سلة العملات الاجنبية، في وقت ارجع اقتصاديون الأسباب الى نفاد الوديعة السعودية.

وهوى الريال اليمني الى مستويات قياسية امام الدولار والريال السعودي ،طبقا لآخر تحديث رصده مأرب برس لأسعار الصرف اليوم السبت في كل من صنعاء وعدن.

* أسعار الصرف في عدن

العملة: دولار امريكي

بيع: 735

شراء: 730

العملة: ريال سعودي

بيع: 193

شراء: 192

* أسعار الصرف في صنعاء

العملة: دولار امريكي

بيع: 625

شراء: 620

العملة: ريال سعودي

بيع: 163.5

شراء: 163

* نفاد الوديعة السعودية وسيطرة الانتقالي

وحول الوضع الحالي للريال اليمني أرجع مسؤول حكومي رفيع في وزارة المالية سبب هذا التراجع إلى نفاد الوديعة السعودية (ملياري دولار) التي بدأت الحكومة اليمنية السحب منها في يوليو/تموز 2018.

وبحسب ما أفاد به المسؤول الحكومي للجزيرة نت، فإن تبعات أزمة كورونا الحالية وتحكّم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في بعض المؤسسات الإيرادية في عدن، من أكثر العوامل التي جعلت الحكومة عاجزة عن وقف نزيف العملة حديثا.

وفيما يتعلق بنفاد الوديعة السعودية التي لم يجر تجديدها، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن اليمن أصبح بحاجة ملحة إلى وديعة جديدة وتمويل حقيقي لإحداث توازن في السوق المالية والمصرفية بعيدا عما تم إعلانه في مؤتمر المانحين الأخير الذي استضافته الرياض قبل أيام ولم يحقق الهدف المطلوب.

فالأموال التي أعلن عنها (1.35 مليار دولار) -بحسب نصر -لا تدخل ضمن الدورة المالية للاقتصاد اليمني، وتُنفق خارج اليمن، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العملات الأجنبية باليمن.

*حلول حكومية

ومع هذا الانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية، أعلنت المصارف اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تعليق عملياتها مؤقتا، بعد أن اتهمها البنك المركزي اليمني بالقيام بعمليات مضاربة واسعة غير مشروعة.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، أنهم يدرسون خيارات عدة لوقف هذا التدهور واتخاذ إجراءات صارمة لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف، وتسيير حملات واسعة لضبط المتلاعبين.