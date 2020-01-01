بيان للبنك المركزي يوضح ماحدث لأمواله في عدن ويحذر الانتقالي من انعكاسات خطيرة

السبت 13 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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أدان البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، قيام ما وصفها قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح البنك المركزي في بيان، بان قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.

وحذر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات.. محملاً مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.

وقال مصدران لمأرب برس في وقت سابق اليوم ان مليشيات الانتقالي نهبت سبع حاويات تحمل اموالا للبنك المركزي ونقلتها الى جبل حديد في عدن.