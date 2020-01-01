بيان للبنك المركزي يوضح ماحدث لأمواله في عدن ويحذر الانتقالي من انعكاسات خطيرة عاجل: البرلمان اليمني يخرج عن صمته ويعلن بطلان الخُمس الحوثي الانتقالي ينهب 7 حاويات تحمل أموالا للبنك المركزي ومصادر تكشف الى أين تم نقلها ناطق المنطقة الثانية يعلن احباط عملية ارهابية استهدفت موكب محافظ حضرموت ويكشف ماحدث اشتداد المعارك في تعز ومقتل قيادياً بارز من مليشيات الحوثي دعوات يمنية لتشريع قانون يصنف مليشيات الحوثي "حركة إرهابية" الحوثيون يقومون بإجبار بائعي المثلجات "السكريم"على الترويج لأفكار الجماعة استمراراً لموجه الغضب .....الأحزاب اليمنية:"الخٌمس الحوثي" تكريس فاضح للنهج السلالي العنصري أبين...عشرات القتلى والجرحى إثر معارك بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي مسؤول حكومي يتحدث عن لائحة حوثية تمنح النظام الايراني مبررا لنهب ثروات البلد وممتلكات اليمنيين
أدان البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، قيام ما وصفها قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح البنك المركزي في بيان، بان قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.
وحذر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات.. محملاً مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.
وقال مصدران لمأرب برس في وقت سابق اليوم ان مليشيات الانتقالي نهبت سبع حاويات تحمل اموالا للبنك المركزي ونقلتها الى جبل حديد في عدن.