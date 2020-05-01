الانتقالي ينهب 7 حاويات تحمل أموالا للبنك المركزي ومصادر تكشف الى أين تم نقلها عاجل:ناطق المنطقة الثانية يعلن احباط عملية ارهابية استهدفت موكب محافظ حضرموت ويكشف ماحدث اشتداد المعارك في تعز ومقتل قيادياً بارز من مليشيات الحوثي دعوات يمنية لتشريع قانون يصنف مليشيات الحوثي "حركة إرهابية" الحوثيون يقومون بإجبار بائعي المثلجات "السكريم"على الترويج لأفكار الجماعة استمراراً لموجه الغضب .....الأحزاب اليمنية:"الخٌمس الحوثي" تكريس فاضح للنهج السلالي العنصري أبين...عشرات القتلى والجرحى إثر معارك بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي مسؤول حكومي يتحدث عن لائحة حوثية تمنح النظام الايراني مبررا لنهب ثروات البلد وممتلكات اليمنيين هيئة علماء اليمن تسحق أخطر لائحة حوثية تسعى لنهب واستباحة أموال الشعب اليمني .."بيان" تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ في 4 محافظات يمنية
استولت مليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في عدن اليوم السبت ،على حاويات محملة بأموال للبنك المركزي اليمني.
ونقل مأرب برس عن مصدرين احدهما في البنك المركزي ،قولهما، ان مليشيات الانتقالي تقطعت لعدد سبع حاويات تحمل أوراق نقدية تابعة للبنك المركزي اليمني.
وبحسب المصدرين ،نهبت مليشيات الانتقالي الاموال تحت تهديد السلاح ونقلتها إلى معسكر جبل حديد.
وسبق ان نهب الانتقالي اموالا مخصصة للبنك المركزي في عدن كما يستمر المجلس في عرقلة عمل البنك المركزي منذ سيطرته على العاصمة المؤقتة.