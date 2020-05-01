الانتقالي ينهب 7 حاويات تحمل أموالا للبنك المركزي ومصادر تكشف الى أين تم نقلها

السبت 13 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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استولت مليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في عدن اليوم السبت ،على حاويات محملة بأموال للبنك المركزي اليمني.

ونقل مأرب برس عن مصدرين احدهما في البنك المركزي ،قولهما، ان مليشيات الانتقالي تقطعت لعدد سبع حاويات تحمل أوراق نقدية تابعة للبنك المركزي اليمني.

وبحسب المصدرين ،نهبت مليشيات الانتقالي الاموال تحت تهديد السلاح ونقلتها إلى معسكر جبل حديد.

وسبق ان نهب الانتقالي اموالا مخصصة للبنك المركزي في عدن كما يستمر المجلس في عرقلة عمل البنك المركزي منذ سيطرته على العاصمة المؤقتة.