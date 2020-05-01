عاجل:ناطق المنطقة الثانية يعلن احباط عملية ارهابية استهدفت موكب محافظ حضرموت ويكشف ماحدث

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نجا محافظ حضرموت اليوم السبت من محاولة اغتيال في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وافادت مصدر محلي بتعرض محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة اثناء مروره موكبه في المكلا.
وقال المصدر لمأرب برس انه جرى تفكيك العبوة قبل انفجارها وان المحافظ نجا.
في هذا السياق كشف الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري عن استهداف موكب محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ عبر عبوة ناسفة شديدة الإنفجار، زرعت على الطريق الرئيس المؤدي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، صباح اليوم.
وقال الجابري إن الفرق الهندسية التابعة لقيادة المنطقة باشرت بسرعة إبطال العبوة الناسفة وتفكيكها..موضحاً أن العبوة كانت معدّة للتفجير عن بُعد، وتحمل مواد شديدة الإنفجار لتحدث إنفجار كبير؛ وتستهدف موكب المحافظ أثناء توجهه لمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية اليوم، عند الساعة 9:40 صباحاً، بمنطقة خلف، بمدينة المكلا.
وأوضح الناطق الرسمي أن العملية الإرهابية التي أفشلها الحس الأمني العالي للقوات الأمنية والعسكرية؛ كانت تهدف الإخلال بالملف الأمني بشكل عام وزعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة، وساحل حضرموت عموماً، وإحداث إرباك أمني وسياسي بمحافظة حضرموت، عبر استهداف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي قال انه نجح منذ قيادته لمعركة تحرير ساحل حضرموت في العام 2016م في تجنيب المحافظة ويلات الحرب، وإعادة تأسيس مؤسستين عسكرية وأمنية على قدر عالٍ من الكفاءة والإخلاص واليقظة والانضباط، نتج عنه استقرار الحالة الأمنية للمواطنين، وجعل من حضرموت انموذجاً ناجحاً في الملف الأمني على مستوى الوطن.