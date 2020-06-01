اشتداد المعارك في تعز ومقتل قيادياً بارز من مليشيات الحوثي

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أعلن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، مقتل قيادي ميداني من مليشيات" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة تعز .
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين صباح اليوم في جبهة العريش شرق مديرية صبر شرقي تعز".
أكدت أن "المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثيين محمد منصور فارع، وإصابة آخرين".
وأشارت إلى "أن القيادي فارع يُعد من القيادات المهمة في صفوف الحوثيين في محافظة تعز".