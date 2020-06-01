أبين...عشرات القتلى والجرحى إثر معارك بين الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي

السبت 13 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 160

اشتدت وتيرة المعارك لليوم الثاني على التوالي بين القوات الجيش الوطني وقوات "مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظة أبين.

وأفادة مصادر محلية بسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين إثر المعارك الدائرة بالقرب من قرن الكلاسي بمحافظة أبين.

وسادت حالة من التوتر في محافظة شبوة النفطية بعد ليلة من الاشتباكات المتقطعة بين قبائل من مديريتي نصاب وجردان والقوات الجيش الوطني.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هجوم عناصر قبلية على المجمع الحكومي بمديرية نصاب بمحافظة شبوة، أين تتمركز القوات الجيش.