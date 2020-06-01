مسؤول حكومي يتحدث عن لائحة حوثية تمنح النظام الايراني مبررا لنهب ثروات البلد وممتلكات اليمنيين

السبت 13 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اعتبر وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الجمعة تحديد قانون الزكاة العنصري الذي اصدرته المليشيا الحوثية في باب(مصارف ما يجب في الركاز والمعادن)السهم الاول(لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة)دون حصرها في اليمن، على انه يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم”.

وتابع الارياني في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر"مأرب برس" قائلا :“قانون الخمس الحوثي ليس قانونا عنصريا فحسب، والاخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد ونهب ممتلكات المواطنين، انه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لايران ومليشياتها الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني ويمنح النظام الايراني مبررا لنهب ثروات اليمن”.

وأشار الوزير الارياني إلى أن "الصيغة التي جاءت بها التعديلات تشير إلى أنها لا تستهدف اليمن فقط بل تستغل ثروته لتمويل طموحات إيران في أكثر من بلد.