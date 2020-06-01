تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ في 4 محافظات يمنية

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، مساء الجمعة 12 يونيو/حزيران، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أربع محافظات يمنية.
وقالت اللجنة في بيان لها انها سجلت41 حالة إصابة جديدة، منها (19) حالة في عدن، و(11) في تعز منها حالتا وفاة، و(4) بلحج و(7) والضالع.
كما سجلت اللجنة (5)حالات تعافي (4) للحج، و(1) في الضالع.
وبذلك يرتفع اجمالي الحالات المسجلة الى(632) حالة منها (139) حالة وفاة، و(28) حالة تعافي.
ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.
وحتى مساء الحميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و575 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 422 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و832 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.