الحوثيون يقتحمون منزل والد وزير مستقيل ويتهجمون على النساء وينهبون محتوياته

الجمعة 12 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، ان مسلحين حوثيين اقتحمو، مساء الجمعة 12 يونيو/حزيران، منزل اللواء حسن الفقيه والد وزير الخدمة المدنية المستقيل في الحكومة اليمنية، نبيل الفقيه، بشارع كلية الشرطة ونهبوا محتوياته.

وأكدت المصادر إن مسلحين حوثيين كانو على متن عدد من الأطقم العسكرية، اقتحموا منزل حسن الفقيه، بعد كسر الأبواب والتهجم على النساء والاطفاء المتواجدين فيه.

وكانت المليشيات الحوثية أقدمت خلال الاشهر القليلة الماضية على اقتحام ومصادرة منازل وزراء وقيادات حزبية وسياسية موالية للحكومة اليمنية، متخذة من أحكام صادرة من المحاكم الخاضعة لها مبرر لنهب أموال وممتلكات خصومها.