مسئول امريكي زار الرياض والتقى بالأمير خالد .. يتحدث عن سلاح ايراني في المملكة واستراتيجية ترتكز على 3 محاور

الجمعة 12 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المبعوث الأميركي لإيران، براين هوك، أن أميركا لا تريد أن ترى نسخة من حزب الله على حدود السعودية ،في اشارة للحوثيين.

وقال في تصريحات بثتها "الحدث": "رأيت الأسلحة الإيرانية التي تعطى للحوثيين من قبل إيران عندما زرت المملكة".

واشار إلى أنه ناقش تهديدات الحوثيين مع الأمير خالد بن سلمان خلال زيارته للرياض".

كما أكد أن واشنطن تضغط باتجاه قطع أي تمويل للحوثيين من إيران، مبيناً "استراتيجيتنا تجاه طهران ترتكز على ثلاثة محاور -عقوبات اقتصادية عزلة دبلوماسية وتهديد باستخدام القوة العسكرية الرادعة".

في سياق متصل وبعد أشهر على التحقيقات، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي في تقرير أن صواريخ كروز التي هجومت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لأرامكو ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

كما قال غوتيريش كذلك ضمن التقرير، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الجمعة أن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 "من أصل إيراني" كذلك.

إلى ذلك، أضاف أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى إيران بين فبراير 2016 وإبريل 2018.

وذكر أن "هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق" مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.