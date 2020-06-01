منتخب اليمن للناشئين يبدأ تدريبات انفرداية استعدادا لنهائيات كأس آسيا

الجمعة 12 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-محمد جبران

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يواصل لاعبو المنتخب اليمني للناشئين تدريباتهم اليومية الانفرادية ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب محمد النفيعي ومساعده الكابتن محمد البعداني استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقرر إقامتها في مملكة البحرين.

وقال مساعد المنتخب الوطني محمد البعداني أن الجهاز الفني قام بمبادرة استباقية بتجهيز برنامج تدريبي فردي للمحافظة على اللياقة البدنية ومستوى الأداء لدى اللاعبين .

وكشف أن هناك تغييرات بنسبة 70% في تشكيله المنتخب الذي شارك في الدوحة في التصفيات التمهيدية لكأس أسيا للناشئين لتجاوز بعض اللاعبين السن القانوني ولإصابة بعض اللاعبين متمنيا للاعبين المصابين الشفاء العاجل وعودتهم في أقرب وقت ممكن.. مشيرا الى عدم الاستغناء عن أحد كونهم قد كسبوا خبرات كبيره وتم تأهيلهم بشكل جيد.

يذكر أن منتخبنا الوطني قد حجز مقعده في التصفيات التمهيدية التي أقيمت في 2019 بالدوحة ضمن أفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق هدف عن المنتخب القطري صاحب المركز الأول بعد فوزه على كل من منتخب بنغلادش بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادله مع قطر بهدف وحيد، وفوزه على منتخب بوتان بنتيجة 10/1.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، بمشاركة منتخبنا الوطني للناشئين، إلى جانب منتخبات البحرين “المستضيف” والسعودية، طاجيكستان، الهند، إيران، الإمارات، قطر، الصين، أستراليا، كوريا الشمالية، اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، أوزبكستان، عمان.

هذا وقد أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، موعداً لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين وكذلك قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب 2020 بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

إضافة الى ما كشفه أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين عن الموعد الجديد المقترح لتنظيم منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم التي تستضيفها بلاده لتقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 15 ديسمبر من العام الجاري 2020. وكان من المقرر انطلاق البطولة في 16 سبتمبر المقبل.

واكد أن قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.