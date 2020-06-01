مقتل قيادي في الحراك الجنوبي برصاص مليشيات الانتقالي

الجمعة 12 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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قتل قيادي في الحراك الجنوبي برصاص مسلحين يتبعون مليشيات المجلس الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت قناة بلقيس عن مصدر محلي قوله ان عضو الحراك الجنوبي بسام مرزح ،قتل اليوم الجمعة، برصاص مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات بمديرية دار سعد بعدن .

ومرزح قيادي في المجلس الأعلى للحراك من أبناء مديرية المسيمير بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

ولم ترد تفاصيل اكثر عن الحادثة.