الإمارات تقصي عبداللطيف السيد وقائد آخر يفر خوفا من التصفية وتوجيهات بتسليم معسكر 7 أكتوبر..خلافات وتصفيات تعصف بالانتقالي وهزائم موجعة تربك حساباتهم مقتل قيادي في الحراك الجنوبي برصاص مليشيات الانتقالي تعرف على ...أخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن باالأرقام الأمم المتحدة: الصواريخ التي ضربت أرامكو إيرانية الصنع أطباء بلا حدود: يحذر من حجم الكارثة في صنعاء ورتفاع عدد الوفيات بكورونا صراع ثلاثي بين قادة بارزين لمليشيات الحوثي تنذر حرب شوارع في صعناء لمواجهة كورونا.. تركيا تطور كمامات إلكترونية تقتل الفيروسات وزير خارجية ألمانيا يحذر: دول ستفرض على إسرائيل عقوبات وقد تعترف بفلسطين.. رداً على الضم الخارجية الروسية: سعي واشنطن لتصنيف روسيا على قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" وقاحة مطلقة ”الانتقالي الجنوبي“ يدعو لتشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل
قتل قيادي في الحراك الجنوبي برصاص مسلحين يتبعون مليشيات المجلس الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت قناة بلقيس عن مصدر محلي قوله ان عضو الحراك الجنوبي بسام مرزح ،قتل اليوم الجمعة، برصاص مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات بمديرية دار سعد بعدن .
ومرزح قيادي في المجلس الأعلى للحراك من أبناء مديرية المسيمير بمحافظة لحج جنوبي البلاد.
ولم ترد تفاصيل اكثر عن الحادثة.