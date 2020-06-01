تعرف على ...أخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن باالأرقام

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في اليمن، الخميس، تسجيل 31 إصابة جديدة بالفيروس، و7 وفيات.
وبذلك يرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 591، بينها 136 وفاة، و(23) متعافيا.
ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.
وحتى مساء الحميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و575 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 422 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و832 ألفا، "