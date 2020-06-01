”الانتقالي الجنوبي“ يدعو لتشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم اماراتيا، الخميس 11 يونيو/حزيران، إلى تشكيل حكومة جديدة مناصفة مع السلطات الشرعية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس المدعوم إماراتيا، في العاصمة السعودية الرياض، مع مسؤولين من بعثة ألمانيا لدى اليمن، على رأسهم نائب سفير برلين يان كروسر، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.

ونقل الموقع عن الزبيدي قوله إن المجلس "يدعو، بشكل عاجل، إلى تشكيل حكومة جديدة مناصفة بينه وبين الشرعية اليمنية، بموجب اتفاق الرياض، لتولي مهام معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة تنفيذ أي اتفاقات أخرى".

وشدد الزبيدي على "ضرورة القبول بمبدأ الشراكة"، قائلا إن "محاولة الشرعية التهرب من هذا المبدأ لن يجدي نفعاً".

وأكد على "دعم المجلس الانتقالي لعملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث".

وأبدى الزبيدي "استعداد الانتقالى للمشاركة في العملية بشكل فاعل"، معتبرا أنه "من المستحيل التوصل إلى حل دون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة المفاوضات"، بحسب المصدر نفسه.

وتشهد عدد من محافظات الجنوب اليمني توترا، زادت حدته عقب إعلان المجلس الانتقالي، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.