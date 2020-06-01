أبين...مقتل قائد كبير في الحزام الأمني للمليشيات الإنتقالي في مودية حزب الاصلاح يصدر بيانا هاما ويعلن موقفه الرسمي من قانون الخُمس الحوثي «نص البيان» منظمة دولية تكشف عن أسباب زيادة وفيات واصابات كورونا باليمن وتتحدث عن أمر صادم في صنعاء بعد هزيمتها في ليبيا.. الامارات تتحدث عن الحسم العسكري الذي تريده تركيا تعهد بتحقيق النصر الكبير وعلق على قانون الخُمس.. تصريحات جديدة لقائد أركان الجيش اليمني مأرب برس ينشر جدول امتحانات الشهادتين الثانوية والاساسية التربية بصنعاء تعلن موعد امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية والصفوف المعفية من الامتحانات مصادر: الانتقالي الجنوبي يرغم لجنة الطوارئ في عدن إخفاء أرقام المصابين بكورونا رفض سعودي لأي تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية فجر الأمل تكرم مجموعة من طلاب جامعة تعز قاموا بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي
قتل قائد مليشيات الحزام الأمني المقال في محافظة أبين مديرية مودية نصر بصير في كمين نصب له في منطقة مجيزه مخرج مودية باتجاه لودر وأصيب عدد من مرافقيه بجروح.
هذا وياتي مقتله بعد خلاف حاد نشأ منذ ثلاثة أيام بين قائد مليشيات الحزام الأمني الجديد( صدام المتر) لمديرية مودية وبين القائد السابق المقال ( نصر بصير ) حول سلاح القوة المتواجدة في مودية..
وتحدثت الأنباء عن عملية إغتيال على أيدي مسلحين مجهولين تمت خارج المدينة في موشر على تصفيته اثر الخلاف الحاصل