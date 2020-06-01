أبين...مقتل قائد كبير في الحزام الأمني للمليشيات الإنتقالي في مودية

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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قتل قائد مليشيات الحزام الأمني المقال في محافظة أبين مديرية مودية نصر بصير في كمين نصب له في منطقة مجيزه مخرج مودية باتجاه لودر وأصيب عدد من مرافقيه بجروح.

هذا وياتي مقتله بعد خلاف حاد نشأ منذ ثلاثة أيام بين قائد مليشيات الحزام الأمني الجديد( صدام المتر) لمديرية مودية وبين القائد السابق المقال ( نصر بصير ) حول سلاح القوة المتواجدة في مودية..

وتحدثت الأنباء عن عملية إغتيال على أيدي مسلحين مجهولين تمت خارج المدينة في موشر على تصفيته اثر الخلاف الحاصل