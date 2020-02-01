تعهد بتحقيق النصر الكبير وعلق على قانون الخُمس.. تصريحات جديدة لقائد أركان الجيش اليمني

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن وحارسة الدولة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولن تألوا جهداً في مواجهة المشاريع التدميرية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

وفي تصريح لقناة الإخبارية السعودية؛جدد بن عزيز العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق النصر الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني بتحرير ما تبقى من أراضيه تحت سيطرة مليشيات الكهنوت.

واشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة في مختلف ميادين العزة والكرامة ضد أدوات إيران المتمثلة في مليشيا الحوثي الكهنوتية.

وقال إن "اليمنيين جميعاً يتوقون للحرية والتخلص من التسلط والقمع والعنصرية السلالية ويقفون إلى جانب الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة.

واضاف: وأن استمرار مليشيات الحوثي الكهنوتية في نهب المواطنين وسن قوانين تستفيد منها سلالة وفئة معينة لن تكون إلا وبالاً عليها.(في اشارة الى ما عرف بقانون الخُمس الحوثي والذي اثار ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين).

وثمن رئيس هيئة الأركان، ما وصفها الوقفة العروبية للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم السخي للشعب اليمني في مختلف المجالات بخلاف إيران التي لم تقدم لليمن سوى الموت والخراب والدمار.