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مأرب برس ينشر جدول امتحانات الشهادتين الثانوية والاساسية

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء
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فيما يلي جدول امتحانات الشهادتين الثانوية والاساسية في مدارس المحافظات الخاضعة للحوثيين

اولا الصف الثالث الثانوي القسم العلمي:

ثانيا الصف الثالث الثانوي القسم الادبي:

ثالثا الصف التاسع:

 

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