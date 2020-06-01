مأرب برس ينشر جدول امتحانات الشهادتين الثانوية والاساسية عاجل: التربية بصنعاء تعلن موعد امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية والصفوف المعفية من الامتحانات مصادر: الانتقالي الجنوبي يرغم لجنة الطوارئ في عدن إخفاء أرقام المصابين بكورونا رفض سعودي لأي تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية فجر الأمل تكرم مجموعة من طلاب جامعة تعز قاموا بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي وزير يمني: لائحة الحوثي تكريس للطائفية والعنصرية الخٌمس الحوثي يثير غضب اليمنيين والحكومة تشكو لـ«غريفيث» مليشيات الحوثي تقتحم مبنى أممي في صنعاء الحوثيون يفتعلون أزمة وقود لمعاقبة الغاضبين من ”الخُمس“ اليمن تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“
فيما يلي جدول امتحانات الشهادتين الثانوية والاساسية في مدارس المحافظات الخاضعة للحوثيين
اولا الصف الثالث الثانوي القسم العلمي:
ثانيا الصف الثالث الثانوي القسم الادبي:
ثالثا الصف التاسع: