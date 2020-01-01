عاجل: التربية بصنعاء تعلن موعد امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية والصفوف المعفية من الامتحانات

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اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها مواعيد اختبارات الشهادة العامة ومراحل النقل للعام الدراسي 2019-2020.
وقال همدان الشامي، نائب وزير التربية والتعليم بأن الوزارة اتخذت القرارات بشأن إنهاء العام الدراسي، وتحديد موعد الاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2019-2020 كالتالي: