عاجل: التربية بصنعاء تعلن موعد امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية والصفوف المعفية من الامتحانات

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -صنعاء

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اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها مواعيد اختبارات الشهادة العامة ومراحل النقل للعام الدراسي 2019-2020.

وقال همدان الشامي، نائب وزير التربية والتعليم بأن الوزارة اتخذت القرارات بشأن إنهاء العام الدراسي، وتحديد موعد الاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2019-2020 كالتالي: