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عاجل: التربية بصنعاء تعلن موعد امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية والصفوف المعفية من الامتحانات

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -صنعاء
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اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها مواعيد اختبارات الشهادة العامة ومراحل النقل للعام الدراسي 2019-2020.

وقال همدان الشامي، نائب وزير التربية والتعليم بأن الوزارة اتخذت القرارات بشأن إنهاء العام الدراسي، وتحديد موعد الاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2019-2020 كالتالي:

  • يتم اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول مع المحصلة الشهرية للفصل الدراسي الثاني من (الصف الأول أساسي وحتى الصف الثامن أساسي)
  • - الصف العاشر والحادي عشر، سيتم عمل اختبارات مدرسية نهائية للفصل الدراسي الثاني.
  • -الاختبارات الوزارية للصف التاسع والثالث الثانوي ستكون في 15 أغسطس 2020.
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