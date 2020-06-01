رفض سعودي لأي تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية فجر الأمل تكرم مجموعة من طلاب جامعة تعز قاموا بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي مسؤول كبير بالحكومة الشرعية:لائحة المليشيات تكريس للطائفية والعنصرية الخٌمس الحوثي":يشعل غضباً في الشارع اليمني والشرعية تقدم شكوى لغريفيت مليشيات الحوثي.... يقتحمون مبنى أممياً في صنعاء الحوثيون يفتعلون أزمة وقود لمعاقبة الغاضبين من تحرير مواقع جديدة....وتدمير مخزن أسلحة وآلياا عسكرية للمليشيات في صرواح اليمن تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ مكتب ”غريفيث“ يعلن اختتام مشاورات يمنية هي الأولى من نوعها ويكشف عن اتفاقات توافق عليها المشاركين الحكومة اليمنية تعلن عن 6 فيروسات تهدد 30 مليون يمني.. منها فيروس ”كورونا“
في إطار برنامجها بتكريم المبدعين قامت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية ظهر اليوم بتكريم ستة من طلاب كلية الهندسة الصناعية بجامعة تعز وذلك لقيامهم بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي وفق المواصفات البريطانية.
يأتي هذا الإنجاز في ظل إحتياج كبير لهذه الأجهزة بمشافي تعز التي تفتقر لهذه الأجهزة خاصة في ظل إنتشار وباء كورونا.
وفي إتصال هاتفي لوكيل اول محافظة تعزالدكتور عبدالقوي المخلافي هنأفيه الشباب على إنجازهم وشد على إيديهم مؤكدآ على إهتمام السلطة المحلية بمثل هكذا مبادرات كماشكر فجر الأمل على تكريمها للشباب وريادتها في كثير من الأعمال الخيرية والتنموية والإجتماعية