فجر الأمل تكرم مجموعة من طلاب جامعة تعز قاموا بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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في إطار برنامجها بتكريم المبدعين قامت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية ظهر اليوم بتكريم ستة من طلاب كلية الهندسة الصناعية بجامعة تعز وذلك لقيامهم بتصنيع محلي لجهاز تنفس صناعي وفق المواصفات البريطانية.

يأتي هذا الإنجاز في ظل إحتياج كبير لهذه الأجهزة بمشافي تعز التي تفتقر لهذه الأجهزة خاصة في ظل إنتشار وباء كورونا.

وفي إتصال هاتفي لوكيل اول محافظة تعزالدكتور عبدالقوي المخلافي هنأفيه الشباب على إنجازهم وشد على إيديهم مؤكدآ على إهتمام السلطة المحلية بمثل هكذا مبادرات كماشكر فجر الأمل على تكريمها للشباب وريادتها في كثير من الأعمال الخيرية والتنموية والإجتماعية