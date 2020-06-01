مليشيات الحوثي.... يقتحمون مبنى أممياً في صنعاء

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كشفت مصادر إعلامية يمنية أن عناصر من الحوثيين اقتحموا الحواجز الأمنية المحيطة بـ"منظمة الهجرة الدولية" ومكتب المفوضية الشامية، كما أغلق أحد الأطقم الحوثية بوابة مكتب المبعوث الأممي المقابل لمبنى المفوضية.
وقالت مصادر محلية قولها إن ميليشيا الحوثي فرضت طوقاً أمنياً وإن عناصرها أبلغوا الموظفين بضرورة مغادرة المكتب.
كما طلبوا إبلاغ عبير الخريشة، منسقة المكتب الرئيسي للمفوضية في صنعاء، بأن المكتب قد أوقِف عن العمل بسبب "نشاط يقوم به طاقم موظفي المفوضية يضر بالأمن القومي للبلاد"، على حد مزاعم الميليشيات.
وكشفت المصادر عن اتصال هاتفي أجرته الخريشة مع قيادات حوثية، الذين أحالوها لجهاز "الأمن القومي" للحوثيين الذي أبلغها أن الإجراء اتُخذ بسبب رفض منسق المفوضية في اليمن التعاون معه ومنحه نسخاً من تقارير العاملين في المفوضية.
وأكد الجهاز لخريشة أنه كان قد وجّه تحذيراً لمكتب المفوضية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، إلا أنه لم يستجب لتلك التحذيرات.
وأضاف المصدر أن الحوثيين زعموا أنهم "اكتشفوا نشاطاً مريباً" يمارسه منسق المفوضية، مشددين على ضرورة استبداله بمنسق آخر له يتعاون معهم