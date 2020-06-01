مليشيات الحوثي.... يقتحمون مبنى أممياً في صنعاء الحوثيون يفتعلون أزمة وقود لمعاقبة الغاضبين من "الخٌمس" تحرير مواقع جديدة....وتدمير مخزن أسلحة وآلياا عسكرية للمليشيات في صرواح مسؤول أمني كبير يتهم الأمارات بالوقوف وراء تفجيرات أنبوب النفط اليمن تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ مكتب ”غريفيث“ يعلن اختتام مشاورات يمنية هي الأولى من نوعها ويكشف عن اتفاقات توافق عليها المشاركين الحكومة اليمنية تعلن عن 6 فيروسات تهدد 30 مليون يمني.. منها فيروس ”كورونا“ أول تعليق رسمي لحزب ”الاصلاح“ على قانون ”الخُمُس“ محافظ شبوة ينجو من محاولة اغتيال هاني بن بريك: الحكومة الاسرائيلية مخترقة من جماعة الإخوان المسلمون
عاقبت الجماعةُ الحوثية الشارعَ اليمني الغاضب من شرعنة نهبها 20 في المائة من أموال اليمنيين تحت ذريعة «مشروع قانون زكاة»؛ باختلاق أزمة وقود، في موقف رجّح مناهضون للجماعة أنه محاولة لتشتيت الانتباه وتوزيع الغضب على أكثر من مشكلة.
وأكد عاملون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن كميات الوقود الموجودة في المحطات والخزانات التابعة للشركة تكفي لأسابيع، فيما بررت الجماعة سلوكها التعسفي بإغلاق محطات الوقود، بتأخر وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.
وأكد السكان في العاصمة أن القرار الحوثي بإغلاق محطات الوقود يحرم في صنعاء وحدها أكثر من 3 ملايين شخص من هذه المادة، وذهبوا إلى أن القرار أعاد الانتعاش مجدداً للسوق السوداء، حيث ارتفع سعر بيع المشتقات النفطية في بعض المناطق والأحياء إلى 3 أضعاف السعر السابق.
وفي سياق قرار «الخُمس الحوثي»، اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر الجماعة بفرض جباية الأموال من المواطنين بالقوة و«بطريقة غير إنسانية وغير شرعية، وهذا يصبّ في إعادة التأكيد على أن مشروع الحوثيين طائفي عنصري».
ووصف الوزير في اتصال مع «الشرق الأوسط» القرار الحوثي بأنه «يكرس للطائفية والعنصرية»، داعياً إلى التصدي له بشتى السبل.
وقال إن «القانون الذي تزعم الميليشيات الحوثية إقراره يفتح ثغرة أخرى من النهب والسلب لمقدّرات ومدّخرات اليمن واليمنيين، وهو قانون باطل جملةً وتفصيلاً». ... المزيد