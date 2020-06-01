تحرير مواقع جديدة....وتدمير مخزن أسلحة وآلياا عسكرية للمليشيات في صرواح

الخميس 11 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 410

أعلنت قوات الجيش الوطني تحريرها مرتفعات ومواقع، في جبهة صرواح غرب مأرب ، وتدمير مخزني أسلحة واليات عسكرية بالجبهة ذاتها وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني إن «قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنّت هجوماً مباغتاً، على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية صرواح غرب مأرب، وتمكّنت خلال الهجوم من تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح، وألحقوا بالميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة».

وأضاف، وفق ما نقل عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن «مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في المديرية ذاتها، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح، وتدمير ثلاثة أطقم عسكرية وعربتين، إضافة إلى سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح».