مليشيات الحوثي.... يقتحمون مبنى أممياً في صنعاء الحوثيون يفتعلون أزمة وقود لمعاقبة الغاضبين من "الخٌمس" تحرير مواقع جديدة....وتدمير مخزن أسلحة وآلياا عسكرية للمليشيات في صرواح مسؤول أمني كبير يتهم الأمارات بالوقوف وراء تفجيرات أنبوب النفط اليمن تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ مكتب ”غريفيث“ يعلن اختتام مشاورات يمنية هي الأولى من نوعها ويكشف عن اتفاقات توافق عليها المشاركين الحكومة اليمنية تعلن عن 6 فيروسات تهدد 30 مليون يمني.. منها فيروس ”كورونا“ أول تعليق رسمي لحزب ”الاصلاح“ على قانون ”الخُمُس“ محافظ شبوة ينجو من محاولة اغتيال هاني بن بريك: الحكومة الاسرائيلية مخترقة من جماعة الإخوان المسلمون
أعلنت قوات الجيش الوطني تحريرها مرتفعات ومواقع، في جبهة صرواح غرب مأرب ، وتدمير مخزني أسلحة واليات عسكرية بالجبهة ذاتها وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني إن «قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنّت هجوماً مباغتاً، على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية صرواح غرب مأرب، وتمكّنت خلال الهجوم من تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح، وألحقوا بالميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة».
وأضاف، وفق ما نقل عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن «مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في المديرية ذاتها، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح، وتدمير ثلاثة أطقم عسكرية وعربتين، إضافة إلى سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح».