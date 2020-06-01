مسؤول أمني كبير يتهم الأمارات بالوقوف وراء تفجيرات أنبوب النفط

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اتهم مسؤول أمني يمني، الإمارات بالوقوف وراء التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط الخام بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
وتشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا.
ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مسؤول البحث الجنائي في شبوة، عبد الله العياشي، قوله إن "الإمارات تدعم مجموعات لتنفيذ عمليات تفجير متكررة لأنبوب النفط" بالمحافظة.
وكشف أن عناصر من قوات "النخبة الشبوانية" المدعومة إماراتيا، ألقت السلطات القبض عليها في وقت سابق، اعترفت بالتفجير المتكرر لأنبوب النفط، في محاضر رسمية أثناء التحقيق معها.
وأعلنت سلطات شبوة، في مايو/ أيار الماضي، قائمة تضم 100 شخص معظمهم من "المجلس الانتقالي" و"النخبة الشبوانية، قالت إنهم "مطلوبون لها"، على خلفية هجمات وأعمال فوضى، وفق تعميم رسمي.