اليمن تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، مساء الأربعاء 10 يونيو/حزيران، تسجيل 36 إصابة جديدة بينها حالتي وفاة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت 18 إصابة جديدة بينها حالة وفاة في تعز (جنوب غرب)، وعشر حالات في مدينة عدن (جنوب) وثمان إصابات بينها حالة وفاة في الضالع (جنوب).

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ العاشر من إبريل/نيسان الفائت، إلى 560إصابات، بينها 129وفاة، و23 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية 'شعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.