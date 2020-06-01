الحكومة اليمنية تعلن عن 6 فيروسات تهدد 30 مليون يمني.. منها فيروس ”كورونا“

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قال وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور/ ناصر باعوم، الأربعاء 10 يونيو/حزيران، إن 30 مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بفيروس ”كورونا والملاريا وحمى الضنك والتشيكنجونيا والكوليرا والتيفوئيد".
وأضاف "باعوم" في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة العرب أن اليمن لا يملك سوى 6 أجهزة (PCR) و17 جهاز أشعة مقطعية و500 جهاز تنفس اصطناعي و3 ألاف شريحة فحص (PCR).
ولفت الوزير إلى ما تسبب به المنخفض المداري الأخير الذي ضرب عدد من المحافظات اليمنية من تفشي الحميات، مشدداً على أهمية توفير الدعم العاجل للقطاع الصحي في اليمن حتى يتمكن من مجابهة هذه الأوبئة.
وقال الوزير إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء انتشار الأوبئة والحميات، تتطلب تدخلا عاجلا ودعماً للقطاع الصحي للعمل على مساندة الجهود الحكومية في هذا المجال.