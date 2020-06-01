محافظ شبوة ينجو من محاولة اغتيال

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كشف مصدر أمني بمحافظة شبوة (جنوب شرق البلاد)، الأربعاء 10 يونيو/حزيران، عن إحباط محاولة لاغتيال محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للاعلام، أن قوات الأمن أحبطت محاولة اغتيال كانت تستهدف ”بن عديو“، الثلاثاء، بمدينة عتق مركز محافظة.
وأكد المصدر إن أجهزة الأمن اكتشفت عبوتين ناسفتين زرعتا في أحد الطرقات لاستهداف موكب المحافظ خلال زيارة قام بها وسط مدينة عتق.
وذكر أن الأجهزة الأمنية اكتشفت العبوتين وقامت بإيقاف موكب المحافظ حتى تمكنت الفرق الهندسية من إبطال ونزع تلك العبوات قبل مرور موكب المحافظ.