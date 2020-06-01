هاني بن بريك: الحكومة الاسرائيلية مخترقة من جماعة الإخوان المسلمون

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قال نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، إن الحكومة الإسرائيلية مخترقة من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، كتب ”بن بريك“، المثير للجدل: "أنا على ثقة بأن الحكومة الإسرائيلية مخترقة من الإخونج".
وأضاف: ”هم (اي الاخوان) من يقف ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة بناء على المبادرة العربية المجمع عليها عربيا القائمة على حل الدولتين“.
وزعم ”بن بريك“، في حديثه أن "بقاء الصراع العربي الإسرائيلي هو أعظم استثمار لجماعة الإخوان“.