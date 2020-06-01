بريطانيا تدعو ”الانتقالي الجنوبي“ للتراجع عن تمرده وتؤكد: ”الوضع في عدن يتطلب عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها“ مسؤول يمني يتهم دولة خليجية بالوقوف وراء تفجيرات أنابيب النفط في ”شبوة“ أول دفعة من العالقين في مصر يصلون اليمن ومسئول في اليمنية يوضح طريقة الحجز للراغبين بالعودة عملية عسكرية واسعة باتجاه مأرب يشرف عليها عبدالملك الحوثي بدعم لوجستي اماراتي يشهد انهيارا متسارعا.. تقرير دولي يدق ناقوس الخطر ويحذر مما سيحدث للريال اليمني خلال 6 أشهر ويكشف الأسباب أسباب أزمة الوقود .. رواية حوثية واخرى تحدث عنها مواطنون تعرف على ... فصيلة الدم الأكثر مقاومة لفيروس كورونا في مدينة واحدة..نصف مليون إصابة بفيروس كورونا القطاع الصحي الخاص باليمن في مرمى النهب الحوثي صحافة اليمن تتعرض لموجة قمع وتنكيل بعد الانقلاب الحوثي
دعا السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الاربعاء 10 يونيو/حزيران، ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، الى الغاء قرار ”الادارة الذاتية“ لمحافظات الجنوب.
وأكد ”آرون“ على أن الوضع المتدهور في عدن يتطلب تراجع الانتقالي المدعوم من الامارات عن تمرده، وتنفيذ اتفاق الرياض بمايضمن عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها.
وقال السفير البريطاني في تصريحات لـ”الشرق الأوسط“: ”نحتاج إلى مرونة من الجانبين، وأعتقد أن السعودية لديها خطة جيدة، وسنرى تقدماً قريباً يضيف أن الحاجة تستدعي وقف إطلاق النار في أبين خاصة حاليا“.
وأضاف السفير البريطاني: ”نحتاج لإلغاء إعلان الحكم الذاتي من قبل الانتقالي“، مؤكدا أنه يتفهم القضايا التي تطرح في عدن، لكنه يؤكد أن الحاجة اليوم هي عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، ويضيف: ”نحتاج لتنفيذ الاتفاق لتعيين حكومة جديدة، وتنفيذ الإجراءات الأمنية من انسحاب القوات وخلافه“.