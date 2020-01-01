أول دفعة من العالقين في مصر يصلون اليمن ومسئول في اليمنية يوضح طريقة الحجز للراغبين بالعودة

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -وكالات

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وصلت الى مطار سيئون الدولي عصر اليوم الاربعاء أول رحلة لطيران اليمنية قادمة من مطار القاهرة وعلى متنها 170 راكباً من العالقين اليمنيين في مصر.

وأوضح مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير لوكالة (سبأ) الرسمية أن جميع الركاب تم إخضاعهم لفحص الـ(بي سي آر) و تم التأكد من خلوهم من مرض فيروس كرونا، ويحملون شهادات طبيه معتمده بذلك، فضلا عن إخضاعهم للفحص بالكاميرا الحرارية في المطار والفحص الروتيني من قبل الفريق الطبي التابع لمكتب وزارة الصحة، وأخذ البيانات اللازمة عن كل منهم.

وأشار الى ان فرق الطوارئ ستنفذ عملية تعقيم كاملة للمسافرين وحقائبهم ومسار تحركهم داخل صالات المطار وإتباع الارشادات الاحترازية اللازمة.

وكان سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم اوضح اليوم أن رحلات اعادة العالقين ستسمر وبشكل يومي خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في الوصول الى تشغيل رحلتين يومياً.

من جانبه أكد مدير منطقة القاهرة بالخطوط اليمنية خلدون الشرجبي أن الشركة تقوم باعادة جدولة حجوزات العالقين بحسب اقدمية الحجز.

وقال الشرجبي :يتم الاتصال بالمسافرين الحاجزين على الرحلات أثناء الحظر كمرحلة اولى على أن يتم بعدها التواصل بالمسافرين المسجلين في نموذج السفارة كمرحلة ثانية، ومن ثم ستقوم الشركة باستقبال طلبات الحجز للراغبين بالعودة ممن لم يتم الاتصال بهم في المرحلتين السابقتين.