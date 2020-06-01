أزمة وقود تضرب المحافظات الخاضعة للحوثيين ومصادر تتحدث عن الأسباب تعرف على ... فصيلة الدم الأكثر مقاومة لفيروس كورونا في مدينة واحدة..نصف مليون إصابة بفيروس كورونا القطاع الصحي الخاص باليمن في مرمى النهب الحوثي صحافة اليمن تتعرض لموجة قمع وتنكيل بعد الانقلاب الحوثي بريطانيا تتحدث عن مناخ إيجابي في مشاورات غريفيت مع مليشيات الحوثي مستغلة توقف المدارس ونقطاع الرواتب مليشيات الحوثي حملة تجنيد في صفوف المعلمين منظمة حقوقية ترصد وجود 30ألف طفل في صفوف المليشيات ..وهذا هو السبب تقدم لقوات الجيش الوطني في صرواح وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات 15 حالة وفاة جديدة وتسجيل 185إصابة بالفيروس كورونا باليمن
ازدحمت محطات الوقود في المحافظات اليمنية الخاضعة للحوثيين باعداد كبيرة من المركبات ووسائل النقل المختلفة بسبب ازمة جديدة في المشتقات النفطية بدأت اليوم الاربعاء.
وعادت الطوابير الطويلة امام محطات الوقود في اكثر من مدينة، وقال مواطنون لمأرب برس ان الازمة مفتعلة من قبل الحوثيين.
واشاروا الى ان الحوثيين يفتعلون ازمة في المشتقات النفطية من اجل تنشيط السوق السوداء التي تشرف عليها قيادات حوثية ومشرفين.
ويبيع الحوثيون جالون البترول سعة 20 لتر بـ 5900 ريال و الديزل بـ 6900 ،فيما سعر البترول 20 لتر في المحافظات المحررة الخاضعة للشرعية بين 3200 و3500.
اما رواية الحوثيين لسبب الازمة فهي كما قالت شركة النفط بصنعاء ؛تعود لاحتجاز التحالف خمس عشرة سفينة مشتقات نفطية قبالة ميناء جيزان.
وقالت شركة النفط الحوثية في بيان لها، إنها ستبدأ من اليوم الأربعاء، بتطيق نظام الترقيم في المحطات بالعاصمة صنعاء. وهو الأمر الذي ساهم في خلق ازمة جديدة.