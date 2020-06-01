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في مدينة واحدة..نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت الحكومة المحلية في العاصمة الهندية، الثلاثاء، أنها تتوقع تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي بنهاية يوليو.

وأحصت المدينة المترامية، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، حتى الآن 874 وفاة بسبب الوباء من 29,943 إصابة مؤكدة.

وتشير العديد من الشهادات إلى أن المستشفيات ومكاتب دفن الموتى تجاوزت طاقتها.

وقال مانيش سيسوديا نائب رئيس وزراء دلهي للصحفيين عقب اجتماع بشأن الأزمة الصحية مع كبار المسؤولين في المدينة "سنحتاج إلى 80 ألف سرير على الأقل لـ 550 ألف إصابة في دلهي بحلول 31 يوليو".

وتوقع أن يصل عدد المصابين بالفيروس في دلهي إلى 44 ألفا بحلول 15 يونيو، و100 ألف بحلول 30 يونيو، و225 ألفا بحلول 15 يوليو. وأحصت الهند رسميا 7446 وفاة من 266,598 إصابة مؤكدة.

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